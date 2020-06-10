Определены ключевые направления обеспечения стабильности экономики Узбекистана

Узбекистан 10 июня 2020 14:00 (UTC+04:00)
Определены ключевые направления обеспечения стабильности экономики Узбекистана

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное обсуждению актуальных вопросов обеспечения стабильности национальной экономики, передает Trend со ссылкой на uza.uz.

Пандемия коронавируса становится большим испытанием для всего мира. Возникший глобальный кризис оказывает серьезное влияние на экономику всех стран. По прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ожидается спад мирового ВВП на 5,2 процента, США – на 6,1, России – на 6 процентов, Европейского союза – на 9,1 процента. Вместе с тем экономический рост предвидится на уровне 1 процента в Китае и 1,5 процента в Узбекистане.

За последние три месяца отраслям экономики было предоставлено 2,3 триллиона сумов налоговых льгот, из Антикризисного фонда выделено 3,6 триллиона сумов.

На совещании глава государства отметил наличие всех возможностей для обеспечения дальнейшего роста экономики в текущем году за счет применения новых подходов и инструментов, и обозначил 8 ключевых направлений на этом пути.

Так, приоритетными направлениями определены:

первое - обеспечение экономической и финансовой стабильности;

второе - сокращение бедности и рост занятости;

третье - ускорение реформ в банковской системе;

четвертое - увеличение прямых иностранных инвестиций;

пятое - повышение экспортного потенциала и обеспечение валютных поступлений;

шестое - укрепление конкурентоспособности в промышленности;

седьмое - развитие малого бизнеса;

восьмое - широкое внедрение цифровых технологий во всех отраслях.

В ходе обсуждения первого направления действий поручено оптимизировать доходы и расходы бюджета. Дано указание обеспечить дополнительные доходы за счет возобновления деятельности предприятий и совершенствования налогового администрирования, при заключении сделок внешнего займа - не допустить превышения установленного лимита.

В рамках второго направления в этом году необходимо восстановить 810 тысяч постоянных рабочих мест, создать 310 тысяч постоянных и 633 тысячи сезонных рабочих мест.

В соответствии с постановлением Президента «О мерах по упрощению государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости», принятым вчера, 8 июня, перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица, расширен с 24 до 67.

Глава государства поручил с учетом китайского опыта закрепить министерства и ведомства за селами с высоким уровнем бедности, создать систему помощи нуждающимся, развивать семейный бизнес и приусадебное хозяйство. Предложено направлять в такие районы студентов, обучившихся за счет государственного гранта, для осуществления трудовой деятельности сроком на 3 года.

В банковской системе начаты серьезные реформы. На совещании подчеркнута важность ускорения намеченных мер, своевременной реализации процесса трансформации в десяти банках с государственной долей, индексации процентных ставок в соответствии с антиинфляционной политикой.

Заместителям премьер-министра даны поручения по привлечению и освоению прямых иностранных инвестиций.

В условиях пандемии весьма актуальное значение имеют увеличение экспорта и обеспечение поступлений в иностранной валюте. Резкое снижение спроса на внешних рынках оказывает серьезное влияние на отечественные предприятия-экспортеры.

В связи с этим, в рамках пятого приоритетного направления, перед Министерством инвестиций и внешней торговли поставлена задача обеспечить показатели экспорта не меньше, чем в 2019 году.

На совещании особое внимание уделено вопросам развития промышленности. Указано на отсутствие в некоторых отраслях целостной цепочки по глубокой переработке сырья и производству продукции с добавленной стоимостью.

К примеру, переработка меди составляет менее 25 процентов, шелка – менее 20 процентов. Не налажена в полной мере межотраслевая кооперация. В частности, кооперация в электротехнической промышленности и сельском хозяйстве позволит выпускать продукцию на сумму не менее 80 миллионов долларов. Химическая промышленность может поставлять синтетические волокна и полиэстер для текстильной отрасли, корд и различные красители для автомобильной промышленности и индустрии строительных материалов, а также ароматизаторы для пищевой промышленности.

В этой связи необходимо разработать Стратегию промышленной политики, предусматривающую трансфер современных технологий, повышение энергоэффективности и конкурентоспособности отраслей.

Дано указание уделить особое внимание химической, текстильной, строительной, автомобильной, электротехнической и пищевой промышленности, ускорить процесс реформирования государственных предприятий.

В Узбекистане малый бизнес рассматривается как одна из главных точек экономического роста. На совещании подчеркнута необходимость реформирования судебно-правовой системы по защите частной собственности предпринимателей для формирования свободной конкуренции.

Отмечена низкая доля малого бизнеса в высокотехнологичных отраслях, поставлена задача разработать механизм государственного стимулирования таких субъектов. Даны поручения по созданию малых промышленных зон в регионах.

Как известно, вчера, 8 июня, на состоявшейся у главы государства презентации были определены задачи по ускоренному развитию цифровых технологий, их широкому внедрению во всех отраслях. На сегодняшнем совещании указано на необходимость организации этой работы в рамках обозначенного восьмого приоритета.

На совещании ответственные руководители высказали свои предложения о предстоящей работе по развитию экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе

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