ЕБРР планирует открыть третий офис в Узбекистане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен расширить свое присутствие в Узбекистане. Как передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Встречу с главой ЕБРР накануне провел посол Узбекистана в Великобритании Саид Рустамов. Стороны обсудили ход реализации пятилетней стратегии банка в стране (принята в 2018 году), которая предусматривает дальнейшее расширение деятельности банка на территории республики.

В частности, ЕБРР рассматривает вопрос открытия в следующем году своего представительства в Каракалпакстане. Это будет третий офис в дополнение к действующему офису в Ташкенте и недавно открытому в Андижане.

Эти и другие вопросы сотрудничества Чакрабарти планирует обсудить в ходе визита в Узбекистан, запланированного на первую половину 2020 года.