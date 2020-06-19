Треть внешнеторгового оборота Узбекистана приходится на страны СНГ

По итогам пяти месяцев года Китай стал лидером по объему взаимного торгового оборота с Узбекистаном, передает Trend со ссылкой на Forbes Uzbekistan.

Объем торгового оборота Узбекистана и Китая, в период с января по май 2020 года составил 2,3 миллиарда долларов. На втором месте Россия с 2,2 миллиарда долларов, на третьем месте — Казахстан (1,1 миллиарда долларов), далее идут Южная Корея (943,5 миллиона долларов), Турция (709 миллиона долларов), Кыргызстан (302,8 миллиона долларов).

Треть (35,4 процента) внешнеторгового оборота приходится на страны СНГ. За последние годы их доля растет, говорится в сообщении.

Главным экспортом остается золото — его за пять месяцев продали из Узбекистана на 1,6 миллиарда долларов. Далее идут промышленные товары (924,9 миллиона долларов), услуги (879,5 миллиона долларов) и пищевые продукты и живые животные (421,2 миллиона долларов).

Объем экспорта плодоовощной продукции составил более 542,400 тонн (более 305,1 миллиона долларов). Основные рынки экспорта плодоовощной продукции — Казахстан, Россия, Кыргызстан и Афганистан.

Больше всего Узбекистан импортировал из Китая (1,6 миллиарда долларов), России (1,5 миллиарда долларов) и Южной Кореи (926 миллионов долларов).