В Узбекистане выращиванием и переработкой хлопка-сырца займутся кооперации

В Узбекистане в соответствии с постановлением «О мерах по организации деятельности коопераций по выращиванию и переработке хлопка-сырца» (№ 398, 22.06.2020 г.), вводится следующий порядок организации и функционирования коопераций, Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Министерство сельского хозяйства совместно с Агентством по управлению государственными активами обеспечивает перевод свободных земельных участков, не используемых в производственной деятельности хлопкоочистительных предприятий в резерв органов государственной власти на местах;

Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и районов принимают меры по обеспечению коопераций и хлопкосеющих фермерских хозяйств семенами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами и другими материально-техническими ресурсами;

Кооперации внедряют эффективное производство по приему, отбору, хранению, переработки хлопка и экспорта готовой продукции.

Льготы, установленные соответствующими решениями Правительства в отношении хлопко-текстильных производств и кластеров, также распространяются на кооперации.

В кооперации на добровольной основе вступают хлопкоочистительные предприятия регионов, где не созданы хлопко-текстильные производства и кластеры.

Услуги по приему, хранению и переработки хлопка (методом помола), выращенного членами коопераций, оказываются хлопкоочистительными предприятиями.

Постановлением также утверждено положение об организации деятельности коопераций по выращиванию и переработке хлопчатника на основе добровольного объединения фермерских хозяйств.