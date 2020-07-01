Южная Корея предоставит Узбекистану $5 млн на борьбу с коронавирусом

Правительство Южной Кореи приняло решение о предоставлении «комплексной чрезвычайной помощи» в 5 млн долларов для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства страны в Ташкенте, передает Trend.

В связи с этим будет подписан меморандум о взаимопонимании между офисом Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) в Ташкенте и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана для реализации гуманитарного проекта в кратчайшие сроки.

Как ожидается, средства будут направлены на оснащение медицинским оборудованием, совершенствование профессиональных навыков медперсонала, разработку мобильных приложений, предоставляющих информацию о COVID-19, и поддержку социально уязвимых слоев населения необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Ранее из Южной Корее в Узбекистан были направлены несколько партий гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Как уточнили в посольстве, в июле также планируется отправка 35 миллионов масок (KF 80/94) на сумму более 300 тысяч долларов.