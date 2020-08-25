Китайская Sinopharm предложила провести испытания новых вакцин от коронавируса в Узбекистане

Китайская компания Sinopharm Group предложила провести испытания новых вакцин от коронавируса в Узбекистане, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Об этом стало известно в ходе встречи посла Узбекистана в КНР Бахтиера Саидова и председателя правления Sinopharm Group Лю Цзинчжэня.

Китайская сторона проинформировала, что к настоящему времени успешно проведены две фазы клинических испытаний двух вакцин от коронавируса. Это инактивированная и рекомбинантная вакцины, которые были разработаны одним из подразделений Sinopharm Group – Китайской национальной биотехнологической группой (China National Biotec Group, CNBG).

Срок действия инактивированной вакцины после инъекции составляет от 2 и более лет. На сегодняшний день на территории КНР вакцинировано более 50 тысяч человек. В целях массового производства вакцин в июле текущего года завершено строительство второго крупного завода в Пекине, благодаря чему удвоена производственная мощность до 200 миллионов доз в год. Первый завод был построен в городе Ухани.

По словам Лю Цзинчжэня, недавно начата третья финальная фаза клинических испытаний среди населения в КНР. Одновременно испытания будут проведены в ОАЭ в рамках взаимодействия в борьбе с коронавирусной пандемией, в которых примут участие порядка 15 тысяч человек. С учетом этого руководитель китайской корпорации предложил провести аналогичные испытания на территории Узбекистана.

В ходе переговоров достигнута договоренность об укреплении взаимодействия в борьбе с COVID-19 и сотрудничества в фармацевтической сфере. Китайская компания выразила готовность выступить инвестиционным партнером ряда перспективных совместных проектов на территории фармацевтических индустриальных зон, созданных в последние годы в Узбекистане.

Компания Sinopharm Group, основанная в 1998 году, является крупнейшей в КНР фармацевтической компанией, которая владеет более чем 1400 дочерними предприятиями, где трудятся свыше 200 тысяч сотрудников. В 2019 году общий объем ее доходов составили почти 72 миллиарда долларов. По этим показателям китайская компания занимает 169-е место в списке Fortune Global 500. На исследования и разработки вакцин Sinopharm Group выделила свыше 140 миллионов долларов.

Для лечения болезней, вызванных коронавирусом, Sinopharm производит 91 вид лекарств, которые дают положительный эффект на 94 процента. Корпорация также разработала собственные тесты для определения COVID-19, которые широко применяются в Китае и мире в целом.