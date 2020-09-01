В Узбекистане построят уникальный газохимический комплекс

В соответствии с решением Кабинета Министров Узбекистана компания Jizzakh Petroleum стала одним из мажоритарных инвесторов проекта по строительству нового современного химического комплекса в Узбекистане на основе технологии MTO («Проект»), о запуске которого было объявлено в мае 2019 года, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Химический комплекс такого масштаба и технических возможностей не имеет себе равных в регионе СНГ. Завод решено построить в Бухарской области Узбекистана, где он будет работать на отечественном сырье. Это позволит монетизировать природный газ за счет производства ориентированной на экспорт газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью.

Успешное завершение проекта приведет к дальнейшей диверсификации экономики Узбекистана, развитию текстильной, химической и парафармацевтической промышленностей, и к снижению объема импорта в Узбекистан.

Местоположение завода было определено наличием конкурентоспособного сырья и энергоносителей, подходящей инфраструктурой и близостью к ключевым рынкам в Европе и Азии. Этот проект укрепит роль Узбекистана как лидера энергетики в регионе.

Генеральный директор СП ООО “Jizzakh Petroleum” г-н Файзуллаев Шокир сказал:

«Несмотря на сегодняшний трудный момент, мы рады сообщить о прогрессе, достигнутом в этом уникальном и амбициозном проекте. Мы стремимся сыграть ключевую роль в создании новой углеродной экономики для Узбекистана и региона в целом, поддерживая инновационные проекты и решения на пути к более чистому и безопасному будущему», передает Uza.

«Мы стремимся создать химическую компанию мирового уровня, производящую высококачественную продукцию для общества, и этот проект полностью соответствует нашему видению. Наш подход не ограничивается решением только наших непосредственных производственных задач, мы учитываем всю цепочку поставок и интересы всех заинтересованных сторон. Мы надеемся на тесное и долгосрочное сотрудничество со всеми нашими партнерами и консультантами в реализации этого современного комплекса, который внесет серьезный вклад в нашу экономику и послужит на благо народа Узбекистана и Центральной Азии».

Работа над Проектом ведется непрерывно, и, несмотря на проблемы, связанные с пандемией Covid 19, первый подготовительный этап уже завершен. Технические партнеры и консультанты, включая IHS Markit, Nexant и Amec Foster Wheeler (Wood), завершили маркетинговый анализ и конфигурационное исследование проекта. В настоящее время проходит заключительный этап выбора лицензиаров, и после его завершения начнется следующий этап — разработка базового проекта (FEED) завода.

По итогам отборочного исследования IHS Markit выбрала 18 конечных продуктов из 47 производных олефинов для следующего этапа. После чего компания Nexant завершила детальное маркетинговое исследование 18 видов продукции, из которых в плановое производство будут включены полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), этилен-винилацетат (ЭВА), полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полипропилен (ПП).

Результаты маркетингового исследования стали основой для составления различных вариантов базовой конфигурации будущего завода. AFW (Wood) провела исследование различных конфигураций проекта и выбрала наиболее оптимальный вариант для будущего газохимического комплекса. Согласно конфигурационному исследованию, сметная стоимость строительства составит 2,8 млрд.долларов.

Ожидается, что после завершения строительства новый современный завод по производству олефинов мощностью 500,0 тыс.тонн в год, будет перерабатывать 1,5 млрд куб.метров природного газа в год и производить высококачественные полимеры, используемые во многих секторах мировой экономики.