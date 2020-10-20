Турецкая компания разрабатывает транспортный мастер-план Ташкента на ближайшие три года

Турецкая консалтинговая компания Kalyon Ulaştırma при технической поддержке российской компании Simetra разрабатывает транспортный мастер-план Ташкента на ближайшие три года, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"Наша компания начала работать над созданием транспортной концепции Ташкента уже около двух лет назад. Основная цель концепции – обеспечить безопасность, удобство и экономичность транспортной системы столицы Узбекистана. Сейчас, после всестороннего комплексного обследования транспортной системы и потребностей города, концепция сформирована, и она включает в себя 13 направлений", – рассказал глава компании Kalyon Ulaştırma Джихат Кальёнджуоглу.

По его словам, среди приоритетов транспортного мастер-плана Ташкента – развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры.

"В своей работе мы используем мультимодальные программные пакеты для моделирования потоков движения PTV Vissim и PTV Visum, которые с помощью математических расчетов вычисляют матрицу передвижения населения. Такая схема применяется для создания всей транспортной концепции. Так делается во всем мире, и Ташкент использует лучшие компьютерные программы. Дополнительно мы пополнили рабочие инструменты программным комплексом PTV Vistro, с помощью которого отладим режимы светофорного регулирования", – подчеркнул он.

Решения, применяемые в столице, предназначены для моделирования на микроуровне, речь идет об имитации движения автомобилей и пешеходов в масштабах перекрестка, учитывая их поведение и взаимодействие. Также они позволяют моделировать сети с различными типами узлов, оценивать влияние организации дорожного движения на пропускную способность, проводить анализ пропускной способности и транспортного регулирования с учетом движения городского транспорта и пешеходов.

Еще одна важная особенность применяемых программных продуктов – возможность прогнозировать транспортные и пассажирские потоки и в рамках разработки документов транспортного планирования оценивать комплексный эффект от реализации предлагаемых решений, таких как: систем односторонних дорог, расширения проезжей части, введения новых маршрутов.

При этом программный комплекс PTV Vistro позволяет оптимизировать режимы светофорного регулирования – время сигналов светофоров, включая одновременную оптимизацию и координацию сразу нескольких регулируемых пересечений (кольцевых, нерегулируемых, регулируемых). Программа оценивает последствия различных дорожных мероприятий, прогнозирует развитие ситуации, управляет несколькими сценариями и выдает отчет в виде готовых рисунков и таблиц.

После завершения работы над мастер-планом лицензии на программное обеспечение компании Simetra будут переданы заказчику – Департаменту транспорта столицы Узбекистана.

"Компания Simetra как эксклюзивный поставщик программных продуктов PTV Traffic Suite в России и странах СНГ постоянно развивает территории применения технологий транспортного планирования и моделирования транспортных потоков. В прошлом году мы провели обучение работе с программами PTV для специалистов из Ташкента и поставили комплекты программ PTV в Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог", – отметил директор по развитию компании Simetra Кристиан Бёттгер.

По его словам, теперь специалисты компании помогают Департаменту транспорта Ташкента через турецкого партнера – компанию Kalyon Ulaştırma – реализовывать масштабный проект по разработке транспортного мастер-плана.

"Мы уверены, что тем самым теперь заложен камень для устойчивого развития транспортного планирования и моделирования в Узбекистане, и совместная работа приведет к улучшению транспортной ситуации и более комплексному развития транспортной системы узбекской столицы", – подчеркнул он.

Компания Kalyon Ulaştırma – турецкая транспортная инжиниринговая компания, которая специализируется на проектировании дорожных объектов, оптимизации дорожного движения и планировании перевозок.