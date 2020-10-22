АО «Азия-Инвест Банк» расширяет номенклатуру кредитования импорта продукции из Узбекистана

Благодаря сотрудничеству между ассоциацией «Узэлтехсаноат» и Азия-Инвест Банком (АО) российские предприниматели, импортирующие бытовую технику и электрооборудование в Российскую Федерацию, получили доступ к широкому спектру источников финансирования. В частности, стороны договорились об открытии кредитной линии продавцам и дистрибьюторам бытовой техники под узбекскими брендами Artel, Royal и Shivaki, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Азия-Инвест Банк (АО) – дочерний банк АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» в Российской Федерации, активно финансирующий российские предприятия, импортирующие продукцию из Узбекистана в федеральные и региональные торговые сети России.

Кроме традиционных отраслей на зарубежные рынки выходит продукция ассоциации «Узэлтехсаноат», имеющая высокую добавленную стоимость, объединяющая производителей кабельно-проводниковой продукции, электробытовой техники и электросилового оборудования.

В сентябре текущего года банк открыл кредитную линию российскому дистрибьютеру продукции «Artel» компании ООО «Артел — Рус», что позволит компании увеличить объем поставок бытовой продукции до 10 млн. долларов США до конца 2020 года.

Увеличение объема экспорта продукции бытовой и других предприятий «Узэлтехсаноат» на российский рынок, при использовании финансовых инструментов Азия-Инвест Банка (АО), станет важным драйвером развития отрасли с перспективой стремительного роста взаимной торговли и укрепления международного сотрудничества двух государств по одному из наиболее технологичных и передовых направлений экономики Узбекистана.