АБР и Афганистан подписали соглашение о финансировании строительства линии электропередач из Узбекистана

АБР и Афганистан накануне подписали соглашение о финансировании строительства линии электропередач из Узбекистана "Сурхан – Пули-Хумри", сообщает Trend со ссылкой на podrobno.uz.

Документ предусматривает выделение 110 миллионов долларов. Основная часть средств будет направлена на строительные работы, которые планируется осуществить со стороны узбекских подрядных организаций.

Соответствующий контракт о строительстве данной ЛЭП между АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и "ДА Афғонистон Брешна Ширкат" будет подписан в ближайшей перспективе.

Строительство линии электропередачи "Сурхан – Пули-Хумри" позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% – до 6 миллиардов кВт/ч в год. ЛЭП подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии.

Соглашение о возведении ЛЭП было подписано в ходе визита главы Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан в декабре 2017 года. Срок окупаемости проекта – 12 лет. Пропускная мощность линии составит 1000 МВт, то есть в сутки по ней можно будет передавать свыше 24 миллиона кВт/ч.

Общая стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов, из которых 118 миллионов долларов инвестирует афганская сторона (из них 110 кредитные средства АБР), а 32 миллиона долларов – узбекская.

Напомним, что в конце августа 2020 года "Национальные электрические сети Узбекистана" и афганская компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) подписали соглашение о поставках электроэнергии сроком на 10 лет.

На сегодня Узбекистан является одним из основных поставщиков электроэнергии для Афганистана, где ощущается острый дефицит электричества. Представители афганской стороны ранее в ходе переговоров не раз заявляли, что из-за роста потребления намерены и в дальнейшем увеличивать закупки узбекской энергии.

Узбекистан поставляет электроэнергию в Афганистан с 2002 года по ежегодно заключаемым прямым договорам с учетом потребности афганской стороны. В 2002 году объем поставок составлял всего 62 миллиона кВт/ч. С каждым годом этот объем увеличивался до 200 миллионов кВт/ч. В 2018 году подписан контракт на поставку примерно двух миллиардов кВт/ч электроэнергии.