Больше половины узбекского миндаля экспортируется в Кыргызстан

За девять месяцев текущего года Узбекистан экспортировал 1195 тонн миндаля на $7,3 млн. Об этом сообщила пресс-служба государственного таможенного комитета, передает Trend со ссылкой на kursiv.uz.

Более половины – 52% закупил Кыргызстан. На долю Германии и Турции пришлось 11% и 9% соответственно.

В текущем году объем экспорта миндаля в Нидерланды вырос на 5,4 раза, в Испанию – в 5 раза, в Индию – в 2,5 раза, в Армению – в 2 раза. Впервые миндаль из Узбекистана начал поставляться с такие страны, как Китай, Швейцария, Венгрия и Франция.

Согласно открытым данным, по итогам 2019 года в мире было произведено 3,2 млн тонн миндаля. Объем мирового рынка ореха в денежном выражении оценивается в $10,5 млрд. ...

Подробнее: https://www.kursiv.uz/news/ekonomika/2020-10/bolshe-poloviny-uzbekskogo-mindalya-eksportiruetsya-v-kyrgyzstan

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