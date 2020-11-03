Узбекистан сохранил право на беспошлинные поставки в США

Офис торгового представителя при Исполнительном аппарате президента США (USTR) сохранил за Узбекистаном право на использование режима беспошлинной торговли с Соединенными Штатами, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации посольства Узбекистана, в конце октября офис торгового представителя при Исполнительном аппарате президента США (USTR) анонсировал решение о прекращении процедуры пересмотра применения Генеральной системы преференций (ГСП) в отношении Узбекистана по критерию обеспечения прав трудящихся. Данным решением USTR сохранил за Узбекистаном право на использование режима беспошлинной торговли с США, закрыв тем самым 12-летнее дело в отношении республики о принудительном труде.

Генеральная система преференций – режим беспошлинного ввоза товаров на территорию США, устанавливаемый в соответствии с законом о торговле 1974 года в отношении импорта из развивающихся стран. Узбекистану был предо­ставлен статус бенефициара ГСП (право на беспошлинные поставки в США) в августе 1994 года.

30 января этого года делегация Узбекистана во главе с министром занятости и трудовых отношений Нозимом Хусановым приняла участие на обществен­ных слушаниях, проведенных в Офисе торгового представителя по петиции «Международного форума за права трудящихся» (ILRF). Так, подобные ежегодные слушания были инициированы в 2008 году по запросу указанной правозащитной организации, требовавшей отмены режима беспошлинной торговли в отношении Узбекистана ввиду систематического принудительного труда.

Таким образом, по итогам слушаний, изучив представленные сторонами доводы, USTR пришел к выводу об отсутствии оснований для пересмотра преференций Узбекистана в отношении беспошлинной торговли.

Комментируя свое заключение, Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что при принятии данного решения были приняты во внимание важные шаги, которые Узбекистан предпринял для улучшения режима защиты прав трудящихся. В частности, со ссылкой на результаты мониторинга со стороны Международной организации труда, признается ликвидация систематического использования детского труда и значительное сокращение принудительного труда пятый год подряд в результате предпри­нимаемых правительством мер и законодательных изменений. К другим значимым достижениям Узбекистана Торговый представитель отнес отмену обязательных объемов на сбор хлопка и существенное повышение уровня оплаты сборщикам хлопка, что в итоге создавало условие для добровольного труда.

Напомним, что в октябре 2019 года Офис торгового представителя США по итогам аналогичных слушаний с участием нашей дипмиссии в Вашингтоне принял решение о прекращении начатой в 1999 году практики в отношении Узбекистана по критерию обеспечения защиты прав интеллектуально соб­ственности.

Таким образом, все слушания по правозащитной тематике в Офисе торгового представителя, продолжавшиеся десятилетиями, полностью прекра­щены и режим беспошлинной торговли Узбекистана с Соединенными Штатами сохранен.