ООО в Узбекистане получили право размещать облигации

По сообщению информационной службы Агентства по развитию рынка капитала Узбекистана, в стране существенно смягчились условия выпуска облигаций. Общества с с ограниченной и дополнительной ответственностью наделены правом выпускать корпоративные облигации, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

В информации пресс-службы отмечено, что Агентством по развитию рынка капитала внесены изменения в Правила эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Внесенные новшества предусматривают:

— существенное расширение круга компаний, которые могут воспользоваться данным финансовым инструментом привлечения дополнительных инвестиций;

— разделение правил выпуска облигаций на более упрощенные требования к частному размещению (закрытая подписка) и более высокие требования к публичному размещению через фондовую биржу (открытая подписка).

— унификацию проспектов эмиссии ценных бумаг в один единый проспект (за исключением приватизируемых предприятий и инвестиционных фондов), предусматривающий максимальную прозрачность деятельности обществ, публикацию возможных рисков, связанных с приобретением ценных бумаг, а также полное раскрытие информации о компании.

Кроме того, предусматривается сокращение количества документов, представляемых эмитентом регулятору, для государственной регистрации ценных бумаг, а также внедрение положений, предусматривающих эффективную защиту прав инвесторов.

Данные изменения послужат созданию максимально благоприятных условий для эмитентов, вовлечению на рынок новых участников в лице ООО и ОДО, полному раскрытию информации, увеличению объема рынка облигаций, а также эффективному обеспечению защиты прав и законных интересов инвесторов, говорится в сообщении.

Как ранее сообщал nuz.uz со ссылкой на данные Госкомстата, узбекские предприниматели предпочитают формат ООО – обществ с ограниченной ответственностью.

Официальная статистика зафиксировала, что на 1 июля 2020 года количество действующих коммерческих предприятий (по классификации организационно-правовых форм) составило 373382 единиц. Из них около двух третей — более 65% составляют общества с ограниченной ответственностью. На 1 июля текущего года в республике действовали 244,1 тыс. предприятий в формате ООО. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их число увеличилось на 43 тыс., или на 121,4 %.

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный фонд (уставный капитал) которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества с ограниченной ответственностью, не полностью внесшие вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из его участников.