Андижанская область вырастила более одной пятой части от общего объема производства фруктов и ягод в стране

Андижанская область Узбекистана стала лидером по выращиванию фруктов и ягод в стране, производя свыше одной пятой части от общего объема их производства, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Наряду с этим, по данным Государственного комитета по статистике, высокие показатели также отмечены в Ферганской (14 процентов), Самаркандской (13,9 процента), Бухарской (10,4 процента) и Наманганской (9 процентов) областях.

С января по сентябрь в Узбекистане хозяйствами всех категорий выращено 2 067,7 тысячи тонн фруктов и ягод, что составило 103,9 процента к соответствующему периоду прошлого года.

По сравнению с другими категориями хозяйств наибольший объем производства фруктов и ягод отмечен в дехканских хозяйствах – 1 268,4 тысячи тонн, или 61,3 процента от общего объема выращивания.

В текущем периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в фермерских хозяйствах наблюдается рост на 4,4 процента, в дехканских хозяйствах ‑ на 1,6 процента, в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, - на 79,9 процента.

Напомним, объем экспорта плодоовощной продукции за январь-сентябрь составил 1 088,7 тысячи тонн, а в стоимостном выражении превысил 696,1 миллиона долларов США.