Бобовые, выращенные в Узбекистане, покоряют азиатские рынки

На минувшей неделе в Лаос впервые поставлено 120 тонн красной фасоли, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Экспортер - компания «GLOBAL EXPORT», которая поставила бобовую продукцию на лаосский рынок в специальной маркированной упаковке «Made in Uzbekistan».

Договоренность о поставке данной партии была достигнута в ходе Международной выставки импортных товаров «China International Import Expo» (CIIE ‑ 2020) «Новая эра, общее будущее», которая прошла в Шанхае 5-10 ноября этого года.

На данной выставке Узбекистан был представлен национальным стендом под брендом «Made in Uzbekistan», организаторами которого выступили Министерство инвестиций и внешней торговли, Агентство по продвижению экспорта при МИВТ, а также посольство и генеральное консульство в городе Шанхае.

Представители компании «GLOBAL EXPORT» принимали участие в выставке со своей продукцией. Они провели переговоры с партнерами и потенциальными покупателями из Китая и других стран. С китайскими покупателями было заключено 5 новых экспортных контрактов на поставку зеленого маша на сумму 4,5 миллиона долларов. На данный момент экспортировано продукции уже на сумму 1,2 миллиона долларов по вышеуказанным контрактам.

Таким образом новые растущие поставки отечественной продукции на азиатские рынки способствуют повышению ее узнаваемости и конкурентоспособности, обусловленной ее высоким качеством и соответствием всем необходимым стандартам.