АО «Узбекистон темир йўллари» увеличит уставный капитал
Единственный акционер АО «Узбекистон темир йўллари» приняло решение об увеличении уставного капитала компании, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.
Уставный капитал будет увеличен за счет выпуска дополнительных акций на 96,84 млн. сумов. Акции будут размещены государству.
Акции оплачиваются за счёт передачи по балансовой (остаточной) стоимости основных средств насосных станций и расположенной в Ташкенте территории Минобороны в 4,06 га со зданиями и сооружениями.
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