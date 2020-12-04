Uzbekistan Airways возобновляет рейсы в Нур-Султан

Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила о вводе дополнительных рейсов в Алматы, а также о восстановлении выполнения регулярных рейсов в Нур-Султан, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

Начиная с 8 декабря дополнительный рейс в Алматы будет выполняться во вторник по следующему графику:

Ташкент – Алматы вылет в 15:20, прибытие в 17:50

Алматы – Ташкент вылет в 18:50, прибытие в 19:30

С 10 декабря рейсы в Нур-Султан будут выполняться в пятницу, с 15 декабря во вторник по следующему графику:

Ташкент – Нур-Султан вылет в 13:00, прибытие в 16:00

Нур-Султан – Ташкент вылет в 17:00, прибытие в 18:00