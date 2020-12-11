Лидеры Узбекистана и Индии провели онлайн-саммит

Сегодня, 11 декабря, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на посольство Узбекистана в Азербайджане.

В повестку дня саммита были включены вопросы дальнейшего углубления политического диалога, расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в мире и перспективам регионального взаимодействия.

Приветствуя друг друга, лидеры особо отметили, что проведение настоящего онлайн-мероприятия свидетельствует о достигнутом высоком уровне узбекско-индийских отношений стратегического партнерства, а также является возможностью «сверить часы» и совместно определить новые точки роста для эффективного преодоления последствий пандемии.

С удовлетворением подчеркнуто, что благодаря регулярным контактам на высшем уровне и практическим шагам за последние годы достигнут прорыв в развитии многопланового взаимодействия, которое наполнилось конкретным практическим содержанием.

Продолжаются активные обмены. В этом году успешно проведены совместные заседания Координационного комитета и Межправительственной комиссии, политические консультации, а также вторая встреча Диалога в формате «Центральная Азия – Индия».

Растут объемы взаимной торговли. Несмотря на глобальный кризис, товарооборот с начала этого года увеличился на семь процентов.

Реализуются важные проекты и программы в сфере инвестиций, инноваций, здравоохранения, образования и других приоритетных направлениях. Только за последние годы в три раза увеличилось количество совместных предприятий, в Узбекистане открыты филиалы ведущих индийских университетов: Амити – в Ташкенте и Шарда – в Андижане.

Наши страны имеют близкие позиции, тесно взаимодействуют и поддерживают друг друга в рамках международных и региональных организаций, в том числе институтов Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества и других структур.

Премьер-министр Нарендра Моди искренне поздравил главу нашего государства с избранием Узбекистана в Совет ООН по правам человека, что, по его словам, является международным признанием проводимых в нашей стране демократических преобразований.

В ходе переговоров лидеры выступили за продолжение доверительного и системного диалога в политической сфере, включая регулярное проведение консультаций и принятие среднесрочной программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Предложено активизировать взаимодействие по межпарламентской линии.

В качестве ориентира в торгово-экономической сфере поставлена задача в ближайшие годы достичь объема товарооборота в 1 миллиард долларов.

Достигнута договоренность о совместной работе по формированию благоприятных условий для роста взаимной торговли, устранению технических барьеров и ограничений на этом пути.

Важное внимание уделено формированию эффективных транспортных коридоров и логистической инфраструктуры, возобновлению авиасообщения.

Рассмотрены также вопросы продвижения перспективных инвестиционных проектов, в том числе с привлечением передовых технологий, технического содействия и льготного финансирования ведущих индийских организаций. В качестве приоритетных направлений обозначены сельское хозяйство, инновации, альтернативная энергетика, фармацевтика и здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, космические исследования.

Лидеры договорились расширять межрегиональные контакты на примере успешного партнерства Андижанской области и штата Гуджарат.

В гуманитарной сфере стороны будут поддерживать совместные программы в области образования и подготовки кадров, кинематографии, развития обменов между молодежными организациями, изучения национальной культуры и языка, реставрации объектов исторического наследия.

Предложено создание в регионах нашей страны современных медицинских центров с внедрением традиционной индийской системы «Аюрведа» и телемедицины. Индийская сторона будет поддерживать деятельность Национальной федерации йоги в Узбекистане.

В ходе саммита обсуждены также актуальные вопросы противодействия современным вызовам и угрозам безопасности и стабильности. Подчеркнута важность продолжения тесной координации и обмена информацией. Выражена взаимная поддержка международным усилиям по скорейшему мирному урегулированию в Афганистане.

В завершение встречи Президент Шавкат Мирзиёев вновь подтвердил приглашение Премьер-министру Нарендре Моди посетить Узбекистан с официальным визитом в следующем году.

Лидеры выразили глубокое удовлетворение итогами онлайн-переговоров, прошедших в традиционно открытой, конструктивной и доверительной атмосфере, а также продемонстрировавших огромный потенциал двустороннего сотрудничества.

По итогам саммита стороны приняли Совместное заявление о близкой дружбе и крепком партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Индия.

Кроме того, в рамках встречи подписан целый ряд двусторонних документов в области экономики, инноваций, финансово-технического содействия, таможенного дела и технического регулирования торговли, подготовки кадров и проведения совместных научных исследований.