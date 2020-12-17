В Узбекистане было осуществлено строительных работ на сумму 77 989,4 миллиарда сумов

В Узбекистане в январе-ноябре строительные работы были выполнены на сумму 77 989,4 миллиарда сумов, а темпы роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года достигли 108,7 процента, при этом доля малых предприятий и микрофирм в них составила 55,6 процента, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным Госкомстата, в целом по состоянию на начало декабря количество предприятий и организаций в строительном секторе достигло 40,7 тысячи и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось на 4,4 тысячи.

Из общего количества строительных предприятий 58,1 процента относятся к строительству зданий и сооружений, 9,3 процента - к строительству объектов гражданского назначения, 32,6 процента составляют специализированные строительные работы.

Больше всего строительных предприятий в Узбекистане приходится на город Ташкент – 7 804, Ташкентскую (3 540), Кашкадарьинскую (3 285) и Ферганскую (3 211) области.

Значительная часть работ была выполнена в январе-ноябре по строительству новых зданий и сооружений. Так, 70,4 процента от общего объема строительных работ, или 54 882,5 миллиарда сумов, были направлены на создание новых производственных мощностей в сферах экономики, ЖКХ и других социальных объектов.