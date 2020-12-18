ВБ выделил $500 млн в поддержку в смягчении негативных последствий COVID-19 в Узбекистане

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Узбекистану финансирования в размере 500 млн. долларов в рамках операции в поддержку политики развития (ОППР), сообщила пресс-служба представительства банка в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Ее цель — содействие реализации дальнейших социально-экономических реформ в прозрачной и инклюзивной форме. В частности, будет оказана поддержка в смягчении негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса (COVID-19).

По словам главы представительства ВБ в Узбекистане Марко Мантованелли, данная операция поможет закрепить достижения важнейших реформ, осуществленных в Узбекистане с 2017 г. «Также содействует в создании прочную основу для осуществления более сложных реформ, нацеленных на уменьшение контроля государства над различными ресурсами и его участия в экономике», - отметил он.