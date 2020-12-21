Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 3,53%

Узбекистан в январе-ноябре 2020 года увеличил генерацию электроэнергии на 3,53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

В отчетном периоде, по данным Госкомстата Узбекистана, предприятия страны выработали около 57,49 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Также в январе-ноябре в Узбекистане произведено около 23,84 млн. Гкал теплоэнергии, что на 3,48% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.