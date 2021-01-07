Технические неполадки в энергосистеме Узбекистана обесточили Кабул

Афганская энергетическая компания «Дэ Афганистан Брешна Ширкат» “DABS” сообщила о приостановке поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан из-за технических неполадок в энергосистеме Узбекистана, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Прекращение поставок привело к перебоям с электричеством в Кабуле и в некоторых других городах. Представители “DABS” заявили, что обе стороны предпринимают усилия для скорейшего решения проблемы.

Афганистан самостоятельно способен обеспечить лишь 19% потребностей страны. Около 77% электроэнергии экспортируется из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Ирана. В прошлом году сокращение поставок электроэнергии из Таджикистана привело к серьезным трудностям. Впоследствии Кабул увеличил объем закупаемой у Узбекистана электроэнергии.