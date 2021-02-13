UzAuto Motors временно приостановила продажи некоторых автомобилей

Компания UzAuto Motors временно приостановила продажу некоторых моделей автомобилей из-за установки новой автоматизированной системы управления бизнес-процессами. Об этом, как передает Trend, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что в рамках дальнейшей трансформации UzAuto Motors «начата комплексная автоматизация бизнес-процессов компании путем поэтапного перехода на SAP S/4HANA».

Ожидается, что это позволит оптимизировать сложные бизнес-процессы и обеспечит полную автоматизацию планирования, производства, продаж, кадровой работы и учета результатов на всех уровнях.

Первым этапом внедрения системы стала интеграция SAP в систему продаж UzAuto Motors, что «позволит сделать реализацию автомобилей еще более прозрачной без влияния человеческого фактора».

«До завершения данного процесса система автоматического распределения производимых заводом UzAuto Motors в Асаке автомобилей временно не доступна и заключение договоров на данные автомобили технически невозможно», — говорится в сообщении.

Вместе с тем компания гарантирует выполнение всех обязательств по ранее заключенным договорам — внедрение новой системы на сроки поставок автомобилей покупателям не отразится.

Как уточнили «Газете.uz» в UzAuto Motors, сроки завершения установки пока неизвестны. Ограничения коснутся автомобилей Chevrolet Spark, Nexia, Cobalt, Lacetti. Damas и другие дорогие модели будут доступны, указали в компании.