UzAuto планирует запустить производство электромобилей к 2025 году

Автокомпания UzAuto планирует запустить производство отечественных автомобилей к 2025 году. Об этом на брифинге на заводе в Асаке сообщил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития Рустам Кадыров, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

Для производства электромобилей в Узбекистане изначально необходимо обустроить всю инфраструктуру, включая зарядные станции, подчеркнул Кадыров. Он отметил, что стратегия по выпуску электротранспорта разрабатывалась совместно с Boston Consulting Group.

Напомним, впервые о производстве в Узбекистане электрокаров стало известно еще в середине февраля. До 1 февраля 2021 года компании было поручено привлечь иностранных экспертов и консалтинговые компании и разработать проект концепции.

Отметим, импорт электромобилей в Узбекистан за два года увеличился в 10 раз. В 2020 году Узбекистан импортировал 131 электромобиль, потратив на это $2,9 млн.