Представители Узбекистана и нидерландо-британской компании обсудили перспективы сотрудничества

2 марта председатель правления АО «Узкимёсаноат» Журабек Мирзамахмудов провел встречу в формате видеоконференции с вице-президентом нидерландо-британской компании «Shell» Джоанной Кунсберг, передает Trend со ссылкой на Дунё.

Во встрече принял участие посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дилер Хакимов.

Стороны обсудили вопросы установления взаимного сотрудничества. В частности, Журбек Мирзамаҳмудов подробно отсановился на приоритетных направлениях деятельности и дальнейшего развития АО “Узкимёсаноат”. Подчеркивалось, что важное место в них отводится привлечению иностранных инвестиций, технологий и знаний, развитию производства, модернизации оборудования предприятий отрасли, а также подготовка высококвалифицированных кадров.

Джоанна Кунсберг сообщила, что компания поддерживает контакты с рядом партнеров из Узбекистана и будет рада обсудить возможности сотрудничества также и с АО “Узкимёсаноат” в областях, представляющих взаимный интерес.

По итогам онлайн-встречи стороны договорились продолжить контакты на рабочем уровне для определения конкретных областей взаимодействия.