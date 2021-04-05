Узбекистан и Россия планируют создать коридор для ускорения транспортировки грузов

Узбекистан и Россия планируют создать специальный коридор для ускорения транспортировки грузов. Как передает Trend, об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова генерального директора "Российского экспортного центра" (РЭЦ) Вероники Никишиной.

"Логистика может создать огромные проблемы для перемещения товаров, когда у тебя все условия сделки есть, все обговорено, но ты не можешь доставить свой продукт. Либо она может стать облечением для постоянной коммуникации. Российский экспортный центр за прошлый год сформировал сначала в пилотном режиме, а потом вывел на регулярное сообщение девять коридоров, работающих по системе fast track. К сожалению, это коридоры со странами дальнего зарубежья", – отметила она в ходе выставки ИННОПРОМ в Ташкенте.

По словам Никишиной, благодаря инициативе вице-премьера Сардора Умурзакова подобный коридор планируется создать между Россией и Узбекистаном.

"Мы завтра проводим первые переговоры, я уверена, что это будет начало очень короткой дороги к достижению успеха. Мы хотим сделать взаимовыгодный коридор между Россией и Узбекистаном по консолидации грузов в обе стороны, чтобы действительно это была экономически выгодная поставка экспорта и импорта", – подчеркнула она.

Глава РЭЦ добавила, что сторонам предстоит договориться о создании в удобных точках оптово-распределительных центров по обеим сторонам коридора, льготной тарификации, слаженной работе контролирующих органов – таможенных и ветеринарно-санитарных.

"Это абсолютно решаемые задачи, главное, чтобы у нас была воля их решить", – заключила она.