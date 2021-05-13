Узбекистан временно приостанавливает полеты в Японию. Это связано с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Это решение принято Специальной республиканской комиссией. Рейсы Uzbekistan Airways в Японию отменены до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в этой стране.

Частичное восстановление рейсов между Узбекистаном и Японией запланировано на период весенне-летней навигации 2022 года. При этом регулярное авиасообщение планируется возобновить только после стабилизации эпидемиологической ситуации в странах.