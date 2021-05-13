Узбекистан временно приостанавливает полеты в Японию
Узбекистан временно приостанавливает полеты в Японию. Это связано с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.
Это решение принято Специальной республиканской комиссией. Рейсы Uzbekistan Airways в Японию отменены до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в этой стране.
Частичное восстановление рейсов между Узбекистаном и Японией запланировано на период весенне-летней навигации 2022 года. При этом регулярное авиасообщение планируется возобновить только после стабилизации эпидемиологической ситуации в странах.
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