Узбекистан и Австрия обсудили новые горизонты сотрудничества в промышленном секторе

Посол Узбекистана Абат Файзуллаев вчера провел переговоры председателем Ассоциации текстильной, модной, обувной и кожевенной промышленности Австрии Манфредом Керном, в ходе которых обсуждены вопросы расширения сотрудничества в текстильной отрасли, а также привлечения прямых иностранных инвестиций австрийских компаний в узбекскую экономику, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе встречи представители австрийской стороны были проинформированы о проводимых в Узбекистане экономических реформах в текстильной сфере. Обозначены созданные условия и усовершенствованная законодательная база для осуществления успешной инвестиционной деятельности в республике. Подчеркнуты созданные новые производственные мощности с применением инновационных технологий, а также виды производимых экспортоориентированных товаров. Особо отмечен существующий потенциал в данной области для расширения взаимовыгодных партнерских отношений.

В рамках проведенных переговоров австрийской стороной выражен интерес к установлению взаимовыгодного сотрудничества по вопросам реализации совместных инвестиционных проектов в Узбекистане.

Сторонами достигнута договоренность об организации вебинара с участием профильных австрийских компаний в целях более детального ознакомления бизнес-сообщества Австрии с экономическим потенциалом Узбекистана в текстильной отрасли, имеющимся инвестиционным климатом, а также возможностями взаимовыгодной кооперации с текстильными предприятиями нашей страны.

Кроме того, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам организации австрийской бизнес-миссии в Узбекистан для изучения существующего потенциала на торгово-экономическом направлении.

Посол Узбекистана также пригласил австрийскую сторону на выставочную неделю «Global Textile Days Spring» и 3-ю Международную выставку текстильной и модной индустрии «UzTextile Expo Весна 2021», организуемых 26-30 мая Ассоциацией «Узтекстильпром» в г.Ташкенте.

Ассоциации текстильной, модной, обувной и кожевенной промышленности Австрии является органом, занимающимся продвижением интересов субъектов текстильной индустрии страны на международных рынках. Вместе с юридическими услугами, в сферу ответственности Ассоциации также входят регулярные изучение структуры экспорта, импорта и продаж, исследование новых рынков и предоставление сводно-аналитической информации о конъектуре мирового текстильного рынка.

Ассоциация насчитывает 221 члена, внешнеторговый оборот которых составляет 3,4 млрд. евро. Также, члены ассоциации обеспечивают более 12 тыс. рабочих мест.