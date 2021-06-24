Афганские военнослужащие перебрались на территорию Узбекистана

23 июня 2021 года 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа, переадет Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

В ведомстве отметили, что Узбекистан внимательно следит за развитием военно-политической ситуации в Афганистане, в том числе в приграничных северных провинциях.

«Рост насилия в соседней стране вызывает крайнюю озабоченность. Эскалация напряженности на фоне новой волны пандемии коронавируса делает жизнь афганского народа все более сложной. Мы призываем все стороны, вовлеченные в конфликт, воздерживаться от применения силы и предотвращать жертвы среди гражданского населения », — говорится в заявлении.

После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий эти афганские граждане были возвращены на родину.

В пресс-службе подчеркнули, что любые попытки незаконного проникновения на территорию Узбекистана будут строго пресекаться, а к нарушителям государственной границы будут приняты самые строгие меры.

«Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны», — говорится в сообщении МИДа.

Кроме того, в МИД заявили, что правительство Узбекистана и впредь будет оказывать всестороннюю экономическую и гуманитарную поддержку братскому афганскому народу, в том числе посредством реализации в стране крупных энергетических, транспортных и коммуникационных проектов, реализация которых позволит способствовать установлению прочного и всеобъемлющего мира в Афганистане.