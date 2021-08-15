Растет канадский импорт неорганических химикатов из Узбекистана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Растет канадский импорт неорганических химикатов и соединений драгоценных металлов из Узбекистана.

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Канады.

Также из Узбекистана в Канаду экспортируются фрукты и орехи, алюминий и алюминиевые изделия, овощи, некоторые корнеплоды и клубни.

Как сказали в министерстве, канадский экспорт в Узбекистан приходится на мясо и морепродукты, автомобили, медицинское и научное оборудование.

Было отмечено, что в мае 2019 года почти 35 канадских компаний из семи секторов экономики приняли участие в крупнейшей торговой миссии в Узбекистан.

Одним из стимулов также стал указ, подписанный президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в мае 2019 года об объявлении Навоийской области свободной экономической зоной (СЭЗ) на период до января 2030 года. Впоследствии многие канадские компании присоединились к бизнес-форуму в Навоийском регионе.

В ведомстве отметили, что Канада увеличила свое присутствие в различных секторах Узбекистана, помимо сектора энергетики, а именно в сферах образования и сельского хозяйства.

"Кроме того, Канада приветствует и поддерживает предпринимаемые Узбекистаном усилия по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО)", — говорится в сообщении.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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