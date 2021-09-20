Кандидаты в президенты Узбекистана начали предвыборную агитацию

БАКУ/Trend/-В Узбекистане стартовал период предвыборной агитации на выборы президента, намеченных на 24 октября, сообщает Trend со ссылкой на ЦИК Узбекистана.

По данным пресс-службы ЦИК, члены комиссии рассмотрели вопрос предвыборной агитации кандидатов в президенты страны.

В соответствии со статьей 44 Избирательного кодекса, предвыборная агитация начинается со дня, следующего за последним днем, установленным для регистрации кандидатов. Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается.

Запрещается проведение агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг (кроме информационных), выплатой денежных средств. Также запрещается распространение недостоверной информации, а также сведений, порочащих честь и достоинство кандидатов.

При проведении агитации всем кандидатам в президенты обеспечат равные условия для доступа к государственным СМИ путем бесплатного предоставления равного по объему эфирного времени и печатной площади. В государственных СМИ эфирное время и печатная площадь могут выделяться и на платной основе, но и в этом случае условия оплаты должны быть одинаковыми для всех кандидатов.

В соответствии со статьей 46 Избирательного кодекса, в государственных и негосударственных средствах массовой информации может выделяться эфирное время или печатная площадь также на платной основе.

Кандидаты, выдвинутые в президенты от пяти политических партий Узбекистана:

- УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев (свыше 300 тыс. подписей избирателей);

- «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров (287,9 тыс. подписей избирателей);

- Экологическая партия Нарзулло Обломурадов (231,2 тыс. подписей избирателей);

- НДПУ Максуда Варисова (225 тыс. подписей избирателей);

- «Адолат» Бахром Абдухалимов (более 213 тыс. подписей избирателей).