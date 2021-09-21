Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 21 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 169,467, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 529 случая коронавируса.

В Ташкенте выявлено 253 человек с коронавирусом, в Ташкентской области - 114 человека.

В других регионах: 8 человек в Каракалпакстане, 8 человек в Андижанской области, 5человек в Бухарской области, 12 человек в Джизакской области, 6 человек в Кашкадарьинской области, 2 человека в Навоийской области, 7 человек в Наманганской области, 38 человек в Самаркандской области , 13 человек в Сырдарьинской области, 19 человек в Сурхандарьинской области, 33 человек в Ферганской области и 19 человек в Хорезмской области.

Общее количество пациентов, вылечившихся от COVID-19, составило 163 298 (+614) за последние сутки, а показатель выздоровления составил 96 процентов.

Кроме того, 5 пациента с коронавирусом умерли, в результате чего число умерших от этого заболевания составило 1197 человек.