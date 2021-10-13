Корея выделила Узбекистану $5 млн на борьбу с COVID-19

Узбекистан 13 октября 2021 11:46 (UTC+04:00)
Корея выделила Узбекистану $5 млн на борьбу с COVID-19
В Баку впервые появится Московская ёлка с новогодней сказкой-мюзиклом
В Баку впервые появится Московская ёлка с новогодней сказкой-мюзиклом
Первый военный летчик-азербайджанец Фаррух Гаибов в проекте Фуада Ахундова &quot;Рыцари первой мировой&quot; (ФОТО)
Первый военный летчик-азербайджанец Фаррух Гаибов в проекте Фуада Ахундова "Рыцари первой мировой" (ФОТО)
В Азербайджане появился свой агент 007 (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане появился свой агент 007 (ФОТО/ВИДЕО)
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Москве проходит встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении Политика 12:15
Нормативы энергопотребления намерены установить в Казахстане Казахстан 11:53
Прямое авиасообщение намерены запустить Казахстан и Литва Казахстан 11:52
Дочерняя компания казахстанской "КазМунайГаз" привлечет услуги по модернизации бурового оборудования Тендеры 11:52
PASHA Bank обнародовал рост активов по итогам I полугодия Финансы 11:47
Корея выделила Узбекистану $5 млн на борьбу с COVID-19 Узбекистан 11:46
Сколько объектов недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции с начала года? Турция 11:41
В Грузии за сутки выявлено более 4,8 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:28
В Узбекистан из Турции доставлена партия вакцины Sinovac от COVID-19 Узбекистан 11:21
МВФ улучшил прогноз роста экономики Узбекистана Бизнес 11:06
Студент БВШН: «Меня восхитили простота и искренность Президента Ильхама Алиева» Общество 11:02
Обнародованы имена пострадавших в тяжелом ДТП с автобусом в Баку - Список Происшествия 10:55
Цена партнёрства: самый большой ущерб от киберинцидентов в 2021 году был связан с утечками данных в результате взаимодействия с подрядчиками ИКТ 10:48
Стоимость азербайджанской нефти превышает $85 за баррель Энергетика 10:42
Обсуждено дальнейшее сотрудничество между Туркменистаном и МГК «ARETI» Туркменистан 10:31
Азербайджан увеличил добычу природного газа на 36% - минэнерго США Энергетика 10:23
Посол Азербайджана в Швейцарии напомнил о дне, когда армянская диаспора перекрыла движение на основных трассах Европы (ФОТО) Общество 10:19
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом в Баку Происшествия 10:15
Azercell поздравил победителей Токио-2020 (ФОТО) ИКТ 10:13
Армении необходимо продемонстрировать политическую волю и конструктивный подход – МИД Азербайджана Политика 10:12
ЗАО “AzerGold” выпустило новую серию золотых монет (ФОТО) Общество 10:07
Водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом в Баку, занимался незаконными перевозками - Агентство Общество 10:04
На одной из улиц Баку в связи с ремонтными работами ограничивается движение транспортных средств Общество 10:01
Салливан и Лапид обсудили нормализацию связей Израиля с мусульманскими странами США 09:54
Google будет платить НДС в Узбекистане ИКТ 09:50
По факту тяжелого ДТП в Баку возбуждено уголовное дело Происшествия 09:42
Цены на нефть незначительно снижаются на новостях о переговорах с Ираном Энергетика 09:25
Грузия увеличила импорт стали из Турции почти на 20% Турция 09:18
Турецкий порт Бартин в январе–августе перевалил более 1 млн тонн грузов Турция 09:12
Азербайджан с начала года импортировал из Турции сталь на более чем $70 млн Турция 09:06
Правительство Норвегии уходит в отставку Европа 08:43
Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Баку: 5 погибших, 21 пострадавший (ФОТО) Происшествия 08:26
Агентство информационно-коммуникационных технологий ускорит цифровую трансформацию в Азербайджане - замминистра (Интервью) ИКТ 08:10
Товарооборот России и Китая вырос почти на 30 процентов Россия 07:57
1 707 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:35
В Windows 11 сломались принтеры В мире 07:08
Два сотрудника почты погибли в результате стрельбы в США США 06:47
«Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом в истории Netflix В мире 06:26
Китайские ученые изучит взятые в Ухане образцы крови Другие страны 06:04
Канада примет 40 тыс. афганских беженцев Другие страны 05:42
Конгресс США одобрила временное повышение потолка госдолга США 05:15
В работе Telegram произошел глобальный сбой ИКТ 04:49
Помощник Байдена призвал КНДР воздержаться от ведущих к эскалации действий США 04:21
Apple произведет меньше iPhone 13 из-за дефицита чипов ИКТ 03:50
В метро Вашингтона поезд сошел с рельсов США 03:38
Европейцам предложат заработать на вине и сыре Европа 03:16
Украинцы и боснийцы сыграли вничью в отборочном матче чемпионата мира по футболу Спорт 02:51
В Госдепе назвали переговоры с талибами позитивными США 02:29
Грета Тунберг прокомментировала возможную встречу с Байденом В мире 02:05
Сборные Англии и Венгрии сыграли вничью в рамках отбора ЧМ-2022 Спорт 01:41
ЕС предсказали годы дорогого газа Европа 01:16
Сборная Дании досрочно вышла на ЧМ-2022 Спорт 00:57
Сборная Азербайджана по футболу провела очередной матч в рамках отбора ЧМ-2022 Общество 00:41
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана Политика 00:19
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу Haber Türk от 13 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
В Москве состоялась встреча религиозных лидеров Азербайджана и России Политика 00:05
Хроника Победы: 13 октября Политика 00:01
Глава Пентагона посетит Украину, Грузию и Бельгию США 12 октября 23:46
Все iPhone призвали срочно обновить ИКТ 12 октября 23:29
Австралия разработает луноход Другие страны 12 октября 23:01
США готовы к переговорам по ядерной сделке - Белый дом США 12 октября 22:48
Трамп заявил о становлении США посмешищем США 12 октября 22:25
Международные организации улучшают свои прогнозы по росту экономики Турции Турция 12 октября 22:10
Эрдоган предложил создать рабочую группу G20 по Афганистану Турция 12 октября 22:01
Парламентарии Казахстана и Бельгии обсудили ситуацию в Афганистане Казахстан 12 октября 21:48
Министр иностранных дел Азербайджана встретился с главой МИД Палестины (ФОТО) Политика 12 октября 21:40
Иран имеет стратегический взгляд на отношения с Сербией - замглавы МИД Политика 12 октября 21:39
Генсек Совета Европы выразила соболезнования в связи с трагедией в Батуми Грузия 12 октября 21:35
Apple представит новый MacBook Pro ИКТ 12 октября 21:15
Глава Ассоциации ювелиров Азербайджана о влиянии пандемии COVID-19 на рынок Экономика 12 октября 20:27
Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение 10-летнего Эльдара, страдающего от лейкоза (ФОТО) Политика 12 октября 19:19
Изысканные блюда, или какой ресторан представит Азербайджан на международном уровне (ФОТО) Социум 12 октября 19:05
Глава МИД Азербайджана встретился с камерунским коллегой (ФОТО) Политика 12 октября 18:58
Вакцинация в Азербайджане проводится на высоком уровне - представитель ЕС Общество 12 октября 18:54
ЛУКОЙЛ Узбекистан открывает тендер на поставку запчастей для факельных установок Тендеры 12 октября 18:50
Карабахская эпопея от 80-х до Дня Победы! Завершились съемки масштабного художественного фильма "Родная Земля" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12 октября 18:43
В Ясамальском районе Баку выявлены факты незаконного использования воды (ФОТО) Общество 12 октября 18:43
В Азербайджане запрещены производство и импорт продукции, не отвечающие нормам и правилам энергетических напитков Общество 12 октября 18:30
Казахстан надеется возобновить авиасообщение со всеми странами до конца года - Комитет Транспорт 12 октября 18:13
Туркменистан и Индия обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере Туркменистан 12 октября 18:06
В будущем к вакцинации третьей дозой в Азербайджане будут привлечены и другие категории граждан - минздрав Общество 12 октября 17:57
Американская компания открыла новое месторождение газа в Узбекистане Энергетика 12 октября 17:56
Казахстан закрепит планы реконструкции аэродромов в новом нацпроекте Транспорт 12 октября 17:49
Казахстан и Россия рассматривают совместную разработку нового легкого самолета Транспорт 12 октября 17:43
Азербайджан в качестве почетного гостя участвует во Всемирном культурном форуме Тайху (ФОТО) Политика 12 октября 17:43
В Азербайджане планируется построить 680 тыс. км канализационной сети - ОАО "Азерсу" Экономика 12 октября 17:37
МВФ повысил прогнозы по росту ВВП Азербайджана Бизнес 12 октября 17:33
Исфар Сарабский отправляется в европейский тур Культура 12 октября 17:32
Россия и США проведут специальные консультации по визам и работе диппредставительств Россия 12 октября 17:27
Задержаны лица, отправлявшие гражданам SMS от имени руководителя "Kapitalbank" Общество 12 октября 17:26
Туркменская компания для выращивания сельхозпродукции использует дренажные воды Туркменистан 12 октября 17:20
Eni обнародовала оценку запасов нефти в Азербайджане Энергетика 12 октября 17:12
Замминистра здравоохранения рассказал, будут ли доставлены в Азербайджан новые вакцины от COVID-19 Общество 12 октября 17:10
Обсуждены вопросы партнерства Азербайджана и НАТО Политика 12 октября 17:01
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане Общество 12 октября 16:58
Макрон: План оживления экономики "Франция-2030" предусматривает инвестиции в €30 млрд Европа 12 октября 16:56
Беннет планирует обсудить с Путиным региональные вопросы, Иран, политику и безопасность Израиль 12 октября 16:52
Замминистра здравоохранения Азербайджана прокомментировал вопрос поддельных COVID-паспортов Общество 12 октября 16:52
Названы планы минэкологии Азербайджана по строительству новых гидростанций в Карабахе Экономика 12 октября 16:50
В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Кямиля Алиева - Распоряжение Политика 12 октября 16:45
Все новости