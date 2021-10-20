Названы банки - лидеры Узбекистана по объему депозитов
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Агентство по развитию МСБ представлено специальным стендом на выставке Rebuild Karabakh в Баку (ФОТО)
64 образца меда на ярмарке не соответствовали показателям качества - Агентство пищевой безопасности Азербайджана
Молодежь азербайджанской диаспоры обратилась в международные организации в связи с военными преступлениями Армении
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Зангилана
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанции "Зангилан"
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента цифровой подстанции в Зангилане
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в воинской части ГПС в Зангилане
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства Зангиланского международного аэропорта
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта «Умное село» в Зангилане
В Азербайджане стали гораздо меньше болеть другими респираторными заболеваниями - главный инфекционист
Иран запретил своим гражданам осуществлять незаконные грузоперевозки в Карабахский регион Азербайджана
Камран Иманов: Термин “Армения”, будь то топоним или этноним, не имеет никакого отношения к нынешним армянам и присвоен ими - ИНТЕРВЬЮ
Управление дорожной полиции города Баку будет пристально следить за водителями, паркующимися на тротуарах (ФОТО/ВИДЕО)
Проводится работа по согласованию семи документов между Азербайджаном и Хорватией - Джейхун Байрамов
На освобожденных территориях Азербайджана проложено около 300 км кабельных и воздушных ЛЭП – министр
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами со встречи с бывшими вынужденными переселенцами из Физулинского района (ВИДЕО)
В Азербайджане планируется до конца года полностью обеспечить электроснабжение освобожденных территорий - министр
Грандиозный концерт артистов тюркского мира – известный оркестр выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)