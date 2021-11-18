Президент Узбекистана посетит с визитом Бельгию

В ткущем году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с визитом Бельгию. В Брюсселе планируется подписать соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве Узбекистана и Европейского союза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, выступая на совместной пресс-конференции по итогам заседания совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС», передает Trend со ссылкой на "Kun.uz".

«Могу сказать, что мы достигли очень серьезного прогресса в подготовке соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Собираемся завершить проект соглашения и доработать его в ближайшее время, планируя подписать документ в ходе предстоящего визита нашего президента в Брюссель в следующем году. Большое внимание уделено взаимодействию по человеческому измерению, демократическим реформам, вопросам прав человека, религиозным свободам, детскому и принудительному труду», - сказал он.

Глава МИД заявили, что за последние несколько лет стороны смогли исключить из двусторонней повестки дня некоторые проблемные моменты, связанные с человеческим измерением.

«Мы понимаем, что еще предстоит сделать многое в будущем. В данном контексте мы готовы сотрудничать с коллегами из ЕС, чтобы добиться нового прогресса. Сегодня международное сообщество уделяет очень серьезное внимание ситуации в Центральной Азии и вокруг нашего региона, особенно Афганистану. Это наша общая проблема. У нас схожие взгляды. Кроме того, мы сталкиваемся с одними и теми же вызовами. На основе общих интересов мы продолжим сотрудничество по региональным вопросам», - отметил Камилов.

Он подчеркнул, что «в нашей политической повестке есть еще много вопросов, которые нужно обсудить в будущем для продолжения нашего сотрудничества».

«Но, в то же время, могу сказать, что в политической области достигнуто хорошее взаимопонимание. Мы знаем, что сделано и что предстоит сделать в будущем», - заключил министр.