Объем резервных активов Узбекистана превысил 30 млрд долларов
БАКУ/ Trend/ - Объем официальных резервных активов Узбекистана за январь-октябрь 2021 года составил 35,2 миллиарда долларов, что на 0,8 процента больше по сравнению с началом года (34,9 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Центральный Банк.
Данный показатель за январь-октябрь 2020 года составил 33,3 миллиарда долларов.
Объем других активов в иностранной валюте в соответствующий период достиг 99,2 миллиона долларов. Это на 10,4 процента меньше в сравнении с показателем за январь 2021 года.
За январь-октябрь 2020 года объем других активов составлял 32,4 миллиона долларов.
(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Для газовых счетчиков стоимостью 47 манатов ряд жилищно-строительных кооперативов незаконно требует у владельцев квартир 500 манатов - "Азеригаз"
Распоряжения главы государства окажут поддержку социальному благосостоянию около 1 млн человек - Сахиль Бабаев
В Азербайджане повышение заработной платы охватывает 165 тысяч работников образовательных учреждений
Обнародованы детали соглашения между Азербайджаном и делегацией турецкой компании "Demiroren Holding"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении зарплат сотрудников ряда организаций, финансируемых из госбюджета
Группе сотрудников Азербайджанского государственного педагогического университета присвоено почетное звание "Заслуженный учитель"
Сотрудники Азербайджанского государственного педагогического университета награждены почетным дипломом Президента
В Азербайджане заказы на оборонную продукцию будут представлены на рассмотрение Кабмина - замминистра
Сотрудникам министерства оборонной промышленности Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный инженер"
В Национальной арене гимнастики в Баку созданы необходимые условия как для тренировок, так и для проведения соревнований - генеральный секретарь Федерации гимнастики Малайзии
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников министерства оборонной промышленности
Чтобы усилить взрыв, армяне устанавливали противопехотные мины на противотанковые - МЧС Азербайджана (ФОТО)
Законопроект "О медиа" в Азербайджане предусматривает льготы и привилегии для журналистов и СМИ - глава Агентства
Кабмин Азербайджана принял решение по обеспечению стабильности потребительских цен на сливочное масло