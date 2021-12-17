Объем резервных активов Узбекистана превысил 30 млрд долларов

БАКУ/ Trend/ - Объем официальных резервных активов Узбекистана за январь-октябрь 2021 года составил 35,2 миллиарда долларов, что на 0,8 процента больше по сравнению с началом года (34,9 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Центральный Банк.

Данный показатель за январь-октябрь 2020 года составил 33,3 миллиарда долларов.

Объем других активов в иностранной валюте в соответствующий период достиг 99,2 миллиона долларов. Это на 10,4 процента меньше в сравнении с показателем за январь 2021 года.

За январь-октябрь 2020 года объем других активов составлял 32,4 миллиона долларов.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Эльдар Пашаев)