В Узбекистане денежная масса выросла более чем на четверть
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Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО)
Генпрокуратура, МВД и СГБ Азербайджана предупредили о недопустимости распространения искаженной информации по «Тертерскому делу»
Азербайджанский вуз намерен реализовать с университетами Турции программу двойного диплома в сфере космических исследований
Созданы новые следственные группы из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана по «Тертерскому делу»
Последние распоряжения Президента Азербайджана являются проявлением заботы об улучшении жизни граждан - депутат
Закон «О медиа» позволит бороться с информационным загрязнением – глава Дирекции международных проектов АМИ Trend
Для газовых счетчиков стоимостью 47 манатов ряд жилищно-строительных кооперативов незаконно требует у владельцев квартир 500 манатов - "Азеригаз"
Распоряжения главы государства окажут поддержку социальному благосостоянию около 1 млн человек - Сахиль Бабаев