В Узбекистане денежная масса выросла более чем на четверть

Узбекистан 18 декабря 2021 13:00 (UTC+04:00)
В Узбекистане денежная масса выросла более чем на четверть
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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