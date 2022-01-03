Кредитный портфель частных банков Узбекистана превысил $4 млрд

БАКУ /Trend/ - Кредитный портфель частных банков в Узбекистане вырос в январе - ноябре 2021 года на 42,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (31,5 триллиона сумов, или 3,2 миллиарда долларов) - до 45 триллионов сумов (4,1 миллиарда долларов), сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

При этом кредитный портфель узбекских банков с долей государства в основном капитале вырос в указанный период на 15,3 процента по сравнению с январем - ноябрем прошлого года (239,1 триллиона сумов, или 22 миллиарда долларов) - до 275,7 триллиона сумов (25,4 миллиарда долларов).

Таким образом, в указанный период суммарный кредитный портфель государственных банков в Узбекистане превысил кредитный портфель частных банков в 6,1 раза, или на 230,7 триллиона сумов (21,2 миллиарда долларов).

В указанный период банки Узбекистана в целом выдали кредиты на 320,8 триллиона сумов (29,5 миллиарда долларов).

(Автор: Натаван Рзаева)

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