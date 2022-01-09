Центробанк Узбекистана назвал данные по кредитному портфелю банков

БАКУ /Trend/ - Суммарный кредитный портфель банков Узбекистана по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 320,8 триллиона сумов (29,5 миллиарда долларов), увеличившись на 18,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (270,7 триллиона сумов, или 24,9 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

Объем проблемных кредитов вырос в указанный период в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года (6,5 триллиона сумов, или 601,2 миллиона долларов) и составил 18,3 триллиона сумов (1,6 миллиарда долларов). Это 5,7 процента от доли всех кредитов.

(Автор: Натаван Рзаева)

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