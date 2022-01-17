Президент Узбекистана принял заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 17 января принял заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова, пребывающего в Ташкенте с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на сайт главы Узбекистана.

В начале встречи глава нашего государства с особым удовлетворением отметил поступательное наращивание в последние годы узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Высокий гость выразил искреннюю признательность за прием, передал сердечные приветствия, пожелания от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и вручил письменное послание туркменского лидера, в котором дается высокая оценка туркменско-узбекским связям, динамично развивающимся по всем направлениям.

Глава Туркменистана особо отметил близость и сходство позиций двух стран по вопросам международной политики и региональных отношений.

В ходе встречи был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Особое внимание уделено вопросам углубления взаимодействия и практическим шагам по увеличению объемов взаимной торговли, реализации новых совместных проектов кооперации в сфере промышленности, энергетики, водного и сельского хозяйства, а также эффективному использованию транзитного потенциала двух государств. Отмечена важность продвижения межрегиональных связей и программ культурно-гуманитарного обмена.