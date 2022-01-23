Суммарные активы микрокредитных организаций Узбекистана за год выросли более чем на 40%

БАКУ /Trend/ - Суммарные активы микрокредитных организаций Узбекистана на 1 января 2022 года выросли на 47,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (863,7 миллиарда сумов, или 79,5 миллиона долларов) - до 1,2 триллиона сумов (117,2 миллиона долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

В указанный период суммарные обязательства микрокредитных организаций Узбекистана выросли на 76,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (331,9 миллиарда сумов, или 30,5 миллиона долларов) - до 586 миллиардов сумов (53,9 миллиона долларов).

Собственный капитал микрокредитных организаций Узбекистана на 1 января 2022 года вырос на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (531,7 миллиарда сумов, или 48,9 миллиона долларов) – до 686,3 миллиарда сумов (63,2 миллиона долларов).

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)

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