Из метро Ташкента эвакуируют пассажиров

Узбекистан 25 января 2022 12:09 (UTC+04:00)
Из метро Ташкента эвакуируют пассажиров

БАКУ /Trend/ - Работники МЧС Узбекистана эвакуируют пассажиров из метро Ташкента, которое приостановило работу из-за перебоев в электроснабжении, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана. В связи с этим приостановило работу метро Ташкента.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)

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