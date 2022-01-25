Из метро Ташкента эвакуируют пассажиров

БАКУ /Trend/ - Работники МЧС Узбекистана эвакуируют пассажиров из метро Ташкента, которое приостановило работу из-за перебоев в электроснабжении, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана. В связи с этим приостановило работу метро Ташкента.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)