Из метро Ташкента эвакуируют пассажиров
БАКУ /Trend/ - Работники МЧС Узбекистана эвакуируют пассажиров из метро Ташкента, которое приостановило работу из-за перебоев в электроснабжении, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.
Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана. В связи с этим приостановило работу метро Ташкента.
(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Др.Абдулали Алиев: «Липосакция - не метод похудения. Есть люди, которым категорически нельзя делать липосакцию»
Президент Ильхам Алиев вручил председателю Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатме Саттаровой орден «Истиглал» (ФОТО)
В Азербайджане наблюдается положительная тенденция в сфере совершенствования налогового администрирования - министр
В МВД Азербайджана назвали причины отмены регистрации граждан в полиции по месту временного проживания
В рамках строительства ж/д Горадиз-Агбенд организовано движение рабочих поездов до станции Махмудлу в Джебраиле (ФОТО)
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года в Азербайджане "Годом города Шуша" – огромный праздник для всех азербайджанцев в мире – народный артист Фархад Бадалбейли
Таджикистан и Узбекистан договорились о совместной реализации проектов во всех секторах промышленности
Деятели культуры поделились воспоминаниями о Расми Джабраилове, сыгравшем в семи азербайджанских фильмах (ФОТО)
Гюльнара Халилова подарила образцы национальной одежды музею Международного фонда тюркской культуры и наследия (ФОТО)