Минздрав Узбекистана и ЮНИСЕФ будут реализовывать совместные проекты на 2022-2025 г.

БАКУ /Trend/ - Накануне министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев и глава представительства ЮНИCЕФ в стране Мунир Мамедзаде подписали «Дорожную карту» на 2022-2025 годы,передает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Этот документ вобрал в себя дополнительные меры по развитию сферы здравоохранения страны на общую сумму в 102,5 миллиона долларов. Он состоит из четырех направлений.

Первое направление нацелено на актуальные задачи по дальнейшему улучшению перинатальных услуг в республике.

Среди них – повышение уровня знаний и квалификации медработников, специализирующихся на охране материнства и детства, оснащение лечебных учреждений современным медицинским оборудованием, спасение жизней младенцев с недостаточным весом и другие важные мероприятия.

Второе направление включает в себя вакцинацию детей согласно национальному календарю прививок, оснащение имеющихся санитарных пунктов современным оборудованием, усовершенствование таким образом процессов иммунизации в стране.

Кроме того, будут реализованы крупные проекты, направленные на улучшение водоснабжения ряда общеобразовательных школ Республики Каракалпакстан, что имеет важное значение для их санитарно-гигиенического состояния и здоровья учащихся. Также подразумевается решение ряда вопросов вроде предотвращения дефицита йода и анемии у детей.

Третье направление состоит из мер, нацеленных на улучшение питания матерей и детей. Среди них такие важные задачи, как обеспечение 6-23-месячных детей и женщин до 35 лет железом и фолиевой кислотой, разработка стандартов питания в общеобразовательных школах.

Последнее направление подразумевает повышение качества оказания медицинских услуг подросткам. В его рамках будут реализованы такие проекты, как разработка национальной стратегии по улучшению здоровья школьников, подготовка учебных программ для медработников, оказывающих услуги подросткам этого возраста, создание платформы по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.

В общем, реализация двусторонней «Дорожной карты» будет служить укреплению здоровья материнства и детства в стране, повышению уровня знаний и квалификаций медицинских работников, работающих в этом направлении.