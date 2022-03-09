В Узбекистане планируют существенно снизить размеры некоторых госпошлин

БАКУ /Trend/ - Власти Узбекистана намерены снизить размеры госпошлин при покупке авто и за сделки с недвижимостью, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Согласно законопроекту, в стране предполагают существенное снижение госпошлин за совершение нотариальных действий.

В частности, при передаче транспорта другому лицу предлагается установить:

- трехкратный размер базовой расчетной величины (БРВ) для автомобиля (на практике в зависимости от мощности двигателя и даты изготовления – от 2 до 10 БРВ);

- 25 процентов БРВ при оформлении мототранспорта, моторной тележки или лодки (сейчас – от 10 процентов до 50 процентов БРВ);

- ️ за доверенность на право управления и распоряжения транспортом и договор безвозмездного пользования автотранспортными средствами – двукратный размер БРВ (сейчас – три БРВ).

Напомним, с 1 сентября 2021 года на территории республики базовая расчетная величина составляет 270 000 сумов.

Кроме того, в Узбекистане планируют снизить госпошлины за сделки с недвижимостью.

За нотариальное подтверждение договоров, связанных с передачей недвижимого имущества другому лицу, предлагается установить госпошлину в размере:

- 1,5 БРВ, если она находится в Ташкенте, Нукусе и областных центрах (сейчас от 1 до 3 БРВ в зависимости от площади);

- 1 БРВ, если она находится в других населенных пунктах (сейчас от 50 процентов до 1,5 БРВ в зависимости от площади).