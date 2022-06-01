Президент Республики Таджикистан посетит Республику Узбекистан с официальным визитом

БАКУ /Trend/ - По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 2-3 июня этого года посетит Узбекистан с официальным визитом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

В повестке дня переговоров лидеров двух братских стран –вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения практического взаимодействия в приоритетных сферах взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов кооперации в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, энергетики и других отраслях, а также продолжению традиционно тесных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Предусматривается, что главы государств также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке.

По итогам саммита планируется подписание пакета двусторонних документов.

Следует отметить, что в рамках подготовки к визиту на высшем уровне 30 мая этого года в городе Душанбе под председательством премьер-министров двух стран плодотворно состоялось 9-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Накануне саммита в городе Ташкенте планируется проведение бизнес-форума с участием ведущих предприятий и научно-практической конференции, посвященной вопросам последовательного углубления и раскрытия большого потенциала стратегического партнерства между Узбекистаном и Таджикистаном.