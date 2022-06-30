Рассмотрены перспективы углубления узбекско-испанского сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в Республике Узбекистан с резиденцией в г.Москве Маркоса Гомеса Мартинеса, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе диалога были обсуждены текущее состояние и перспективы активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

Подчеркнув результаты двустороннего экономического партнерства, а это – двукратное увеличение взаимной торговли и почти двукратный рост количества совместных предприятий в Узбекистане, наблюдаемые в последние 5 лет, стороны признали значительный незадействованный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества.

В частности, большие возможности для реализации совместных проектов имеются в сельском хозяйстве, текстильной промышленности, энергетике, инфраструктурном строительстве, производстве строительных материалов.

Отмечено, что в данном ключе эффективным инструментом является Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Королевством Испания. Стороны договорились провести первое заседание Комиссии и сопутствующий ему бизнес-форум в г.Ташкенте в ближайшее время.

По итогам встречи были согласованы дальнейшие шаги по продвижению обсужденных инициатив и направлений сотрудничества.