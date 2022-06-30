В Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный созданию Регионального центра в Центральной Азии (ФОТО)

28-29 июня 2022 года, в Ташкенте состоялся круглый стол по результатам регионального проекта «Концептуализация инициативы по созданию Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности в Центральной Азии», который реализуется с февраля 2021 г. по инициативе Министерства Транспорта Республики Узбекистан, передает Trend со ссылкой на министерство транспорта Узбекистана.

В работе круглого стола приняли участие эксперты, представляющие независимые и правительственные аналитические центры, профильные транспортные министерства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Повышение транспортной и логистической связности Центрально-азиатского региона – один из важнейших приоритетов деятельности правительств стран Центральной Азии и предпосылка для устойчивого мира и развития в регионе.

Все страны Центральной Азии не имеют прямого выхода к Мировому океану, в связи с чем сталкиваются с высокими транспортными затратами на перевозку. Создание единой транспортной сети с высокими стандартами качества, является насущной необходимостью для слаженных действий по устойчивому развитию региона.

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев выдвинул инициативу по созданию Центрально-азиатского Регионального Центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности (РЦРТКВ) в сентябре 2020 года, и получил поддержку глав государств Центральной Азии в ходе Консультативной встречи в Туркменистане в августе 2021.

Региональный Центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности в Центральной Азии должен стать органом, наделенный полномочиями в решении вопросов интеграционного взаимодействия и поддержки формирования единой транспортной политики в Центральноазиатском регионе.

В рамках реализации этой инициативы, Министерство транспорта Республики Узбекистан обеспечило формирование межстрановой экспертной рабочей группы, в которую вошли представители независимых исследовательских центров и уполномоченных государственных органов по вопросам транспорта стран Центральной Азии. Для обеспечения инклюзивности и прозрачности процесса были приглашены независимый партнер - международная организация PeaceNexus, а также Центр исследовательских инициатив «Ma’no».

Рабочая группа разработала пакет документов, необходимый для запуска РЦРТКВ. В частности, экспертами подготовлены Концепция создания Регионального Центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности Центральной Азии (РЦРТКВ ЦА); проект Межгосударственного Соглашения о создании РЦРТКВ ЦА; проведён анализ национальных транспортных политик в странах ЦА в постсоветский период и эконометрический анализ перспектив развития транспортно-коммуникационной сферы в странах ЦА.

Цель данного круглого стола – презентация результатов проекта и их обсуждение с заинтересованными сторонами. По результатам обсуждения будут выработаны предложения по дальнейшей реализации инициативы по созданию Центрально-азиатского Регионального Центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности.