Президент Узбекистана предложил не вносить поправки в Конституцию в части суверенитета Каракалпакстана

Сегодня, 2 июля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Нукус.

Как сообщил пресс-секретарь Шерзод Асадов, глава государства провел встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана, передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения, высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан.

Ранее сообщалось, что 1 июня в Нукусе некоторые граждане незапланированно устроили шествия по Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.