Обсуждены перспективы углубления сотрудничества Узбекистана и ОЭС

БАКУ /Trend/ - 5 июля текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрава Нозири, находящегося в Узбекистане в рамках участия в работе седьмой встречи министров сельского хозяйства стран-членов ОЭС в г. Ташкенте.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе беседы Хусрав Нозири подчеркнул, что председательство Узбекистана в ОЭС способствует дальнейшему расширению и укреплению партнерства в рамках Организации. Планомерно продолжается работа по своевременному выполнению принятой «Дорожной карты» в рамках реализации Концепции председательства Республики Узбекистан в ОЭС.

Рассмотрены вопросы проведения совместных мероприятий

в рамках Организации, включенных в календарь ОЭС на 2022 год, в том числе 26-го заседания Совета министров иностранных дел в ноябре 2022 г. в г. Ташкенте.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы преодоления вызовов, связанных с разрывом цепочек поставок и продолжающейся глобальной пандемией. Рассмотрены перспективы принятия совместных согласованных мер по планомерному восстановлению транспортных коммуникаций и торговли в регионе, а это особенно актуально в свете того, что страны ОЭС являются крупнейшими торговыми партнёрами Узбекистана. По итогам 2021 г. товарооборот между Узбекистаном и странами ОЭС составил 11,1 миллиарда долларов, что в 1,8 раза выше показателей 2017 года. С участием инвесторов из стран ОЭС в Узбекистане созданы более 5 300 совместных и иностранных предприятий.

В конструктивном ключе сторонами рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества по развитию транзитного потенциала региона ОЭС. В этих целях намечено активизировать реализацию транспортно-коммуникационных проектов, которые будут способствовать свободному перемещению товаров и услуг, а также улучшению условий и качества жизни населения.

По итогам встречи была озвучена обоюдная приверженность дальнейшим совместным действиям по переводу всех обсужденных инициатив и договоренностей в плоскость практической реализации.