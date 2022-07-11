Cуммарные активы банков Узбекистана выросли за год почти на четверть

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года суммарные активы банков Узбекистана выросли на 24,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (395 триллионов сумов, или 36,4 миллиарда долларов) - до 493,7 триллиона сумов (45,5 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, из общего объема активов в указанный период на долю государственных банков пришлись 397,4 триллиона сумов (36,6 миллиарда долларов), а на долю частных – 96,3 триллиона сумов (8,8 миллиарда долларов).

Суммарный капитал банков Узбекистана в указанный период вырос на 19,6 процента по сравнению с январем - маем 2021 года (61,5 триллиона сумов, или 5,6 миллиарда долларов) - до 73,5 триллиона сумов (6,7 миллиарда долларов).

В том числе капитал государственных банков составил 59,1 триллиона сумов (5,4 миллиарда долларов), частных – 14,4 триллиона сумов (1,3 миллиарда долларов).

Twitter: @NatavanRzayeva5